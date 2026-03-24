Nur auf die Katze wurde mit Absicht geschossen

„Auch sie hätte den Abzug betätigen können“

Der Mann sagt: „Sie wollte mir das Gewehr aus der Hand reißen. Sie griff mit beiden Händen zu. Es entwickelte sich ein Gerangel. Dann löste sich ein Schuss. Ich weiß nicht, wer den Abzug betätigt hat, das hätte auch sie sein können. Wie und von wem die Waffe entsichert wurde, ist mir heute noch ein Rätsel.“ Und weiter: „Ich bin mit Sicherheit kein kaltblütiger Mörder. Ich hätte sie auch niemals verletzen wollen, dafür hatte ich sie viel zu gern.“