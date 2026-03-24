Doskozil fest im Sattel: 63 Prozent bei Direktwahl

Eine von der SPÖ in Auftrag gegebene Umfrage zeichnet ein Jahr nach dem Start von Rot-Grün im Burgenland ein klares Bild: Die Sozialdemokraten bleiben klar die stärkste politische Kraft im Land, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil der mit Abstand beliebteste Politiker. Auch FPÖ- und ÖVP-Wähler zeigen große Zustimmung für die Regierungsarbeit.
In der Sonntagsfrage liegt die SPÖ mit 46 Prozent auf dem Niveau der Landtagswahl 2025 (46,4 Prozent) und damit höher als FPÖ (24 Prozent) und ÖVP (20 Prozent) zusammen. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst sieht das Ergebnis „als Bestätigung und noch mehr als Auftrag“. Durchgeführt wurde die Erhebung im März vom Institut Public Opinion Strategies von Peter Hajek (802 Befragte, Schwankungsbreite plus/minus 3,5 Prozentpunkte).
Direktwahl: Doskozil macht acht Prozentpunkte seit 2024 gut
Auch die Parteichefs wurden abgefragt: Bei einer Direktwahl käme Landeshauptmann Doskozil demnach auf 63 Prozent und läge damit klar vor seinen politischen Mitbewerbern. Christoph Zarits (ÖVP) würde 14 Prozent erreichen, Alexander Petschnig (FPÖ) zwölf, Anja Haider-Wallner (Grüne) neun und Christoph Lach (NEOS) zwei Prozent. Laut SPÖ entspricht der Wert von Doskozil einem Plus von acht Prozentpunkten seit Oktober 2024. Im Vergleich zu 2020 liegt Doskozil jedoch deutlich darunter. Damals lag seine Zustimmung in der Direktwahl noch bei 76 Prozent.
Auch die Arbeit der Landesregierung wurde bewertet: rund 57 Prozent äußern sich positiv.
FPÖ- und ÖVP-Wähler mit großer Zustimmung zu Regierungsarbeit
Zustimmung komme auch aus anderen politischen Lagern, wo 36 Prozent der FPÖ- und 27 Prozent der ÖVP-Wähler sagen, dass die Regierung sehr gute oder gute Arbeit leiste. „Dass auch die Zusammenarbeit mit den Grünen so positiv gesehen wird, zeigt, dass konstruktive und lösungsorientierte Politik im Burgenland funktioniert“, sagt Fürst.
Doskozil genießt größeren Vertrauensbonus als „Babler-SPÖ“
Auffällig laut SPÖ sei auch, dass die „Babler-SPÖ“ bei einer Nationalratswahl nur auf 23 Prozent käme. „Die 46 Prozent im Burgenland zeigen, dass hier klar differenziert und die gute Arbeit der Landesregierung mit Landeshauptmann Doskozil an der Spitze wahrgenommen und honoriert wird“, erklärt Fürst. Zum Vergleich verweist die burgenländische SPÖ auf die Stimmung im Bund: Während im Burgenland 67 Prozent den eingeschlagenen Kurs unterstützen, sehen österreichweit nur 24 Prozent das Land auf dem richtigen Weg. Für Fürst ein Indiz, dass der burgenländische Kurs mehr auf Zustimmung stößt.
Im Zuge der von der SPÖ in Auftrag gegebenen Umfrage wurde auch die medizinische Versorgung im Burgenland abgefragt. 61 Prozent bewerten diese als gut oder sehr gut, gleichzeitig sehen 37 Prozent die Versorgung als eher oder sehr schlecht.
Gesundheit zählt laut Erhebung zu den wichtigsten Themen im Land, ebenso wie Teuerung sowie Zuwanderung und Grenzschutz. „Die Umfrage macht deutlich, welche Themen für die Bevölkerung besonders wichtig sind“, sagt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. „Genau hier setzen wir unsere politischen Schwerpunkte.“
54 Prozent der Befragten gaben auch an, Vertrauen in die Landespolitik bei der Sicherung der Gesundheitsversorgung zu haben. Fürst spricht in diesem Zusammenhang von einem „klaren Auftrag“, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen und die Versorgung langfristig abzusichern.
Deutlich ist die Zustimmung bei den Spitalskapazitäten: 86 Prozent unterstützen die burgenländische Position. „Die breite Unterstützung zeigt, dass wir hier im Interesse der Bevölkerung handeln“, so Fürst. Auch in anderen Bereichen zeigt sich eine positive Bewertung: 87 Prozent seien mit ihrer Wohnsituation zufrieden. „Das zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen und konkrete Verbesserungen im Alltag der Menschen bringen“, sagt Fürst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.