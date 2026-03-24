Doskozil fest im Sattel: 63 Prozent bei Direktwahl

Doskozil genießt größeren Vertrauensbonus als „Babler-SPÖ“

Auffällig laut SPÖ sei auch, dass die „Babler-SPÖ“ bei einer Nationalratswahl nur auf 23 Prozent käme. „Die 46 Prozent im Burgenland zeigen, dass hier klar differenziert und die gute Arbeit der Landesregierung mit Landeshauptmann Doskozil an der Spitze wahrgenommen und honoriert wird“, erklärt Fürst. Zum Vergleich verweist die burgenländische SPÖ auf die Stimmung im Bund: Während im Burgenland 67 Prozent den eingeschlagenen Kurs unterstützen, sehen österreichweit nur 24 Prozent das Land auf dem richtigen Weg. Für Fürst ein Indiz, dass der burgenländische Kurs mehr auf Zustimmung stößt.