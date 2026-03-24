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Betrug publik gemacht

Dutzende Fake-Accounts zermürben Bürgermeister

Oberösterreich
24.03.2026 18:00
Trauns Bürgermeister Karl-Heinz Koll
Trauns Bürgermeister Karl-Heinz Koll(Bild: Koll)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Es ist wie ein digitaler Tsunami, was derzeit über einen oberösterreichischen VP-Bürgermeister hereinbricht: Mit einem Posting macht der Trauner Stadtchef Karl-Heinz Koll auf manipulierte Facebook-Profile aufmerksam. Und er ist nicht der einzige betroffene Politiker.

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„Es ging vor ein, zwei Wochen los. Plötzlich gab es zwei gefälschte Facebook-Accounts von mir. Da habe ich mir noch gar nicht so viel gedacht. Aber am Donnerstag wurden es plötzlich mehr. Am Wochenende waren es sicher schon 50 bis 60“, erzählt Koll, der mit einem Posting warnt.

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