Bald billiger tanken und 75 Millionen Euro sparen

„Den Menschen das Leben erleichtern“

Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) sieht die staatlich geplante Preissenkung als ersten wichtigen Schritt: „Die Umsetzung der von mir erhobenen Forderung nach einer Senkung der Treibstoffsteuern wäre ein wichtiger Beitrag, weitere müssen folgen. Ich kämpfe für jede Entlastung, um das Leben wieder leichter zu machen. Preisdämpfende Maßnahmen wirken zudem auch inflationsdämpfend. Gleichzeitig müssen wir die Energie-Unabhängigkeit von Russland und dem arabischen Raum weiter konsequent erhöhen.“