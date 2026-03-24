„Pendler gehören entlastet, es bedroht Existenzen“

„Pendlereuro müsste verzehnfacht werden“

Doch was, wenn der Verzicht auf den Pkw nicht möglich ist? „Für die Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, um ihr tägliches Brot zu verdienen, ist das aktuell ein Wahnsinn“, meint Walter Semlitsch. Der Obmann der steirischen Pendlerinitiative spricht von einer „existenzbedrohenden Angelegenheit“. Die Politik reagiere aus seiner Sicht zu langsam. Derzeit steht ja eine Spritpreisbremse – 10 Cent Entlastung pro Liter – im Raum. Das wäre für Semlitsch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Es bräuchte 50 Cent Entlastung und der Pendlereuro müsste verzehnfacht werden, um einen Kollateralschaden zu vermeiden!“