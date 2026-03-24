Misshandelte Ehefrau (36) schweigt vor Gericht

„Verbale Streitigkeiten und ein paar Schubser“

Der Angeklagte weist diese Vorwürfe entschieden zurück. Er spricht lediglich von „Diskussionen, verbalen Streitigkeiten und ein paar Schubsern“. Besonders heikel: Das Paar hat mittlerweile drei Kinder im Alter von sechs, vier und eineinhalb Jahren. Laut Anklage soll der Syrer seine damals schwangere Frau aus dem Bett gestoßen, an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen haben. Doch all das bestreitet der Mann vehement. Zwar habe es wegen seiner Glücksspiel-Leidenschaft wiederholt Streit ums Geld gegeben, „aber wir haben uns immer wieder versöhnt“, so der 41-Jährige. Ganz anders sieht das die Familie der Frau – doch sie fühlt sich machtlos. „Ich habe mich geärgert, dass sie sich wieder mit ihm versöhnt hat. Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn, es passiert ja immer wieder“, so die als Zeugin einvernommene Schwester des Opfers.