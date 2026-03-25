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Jetzt Early Bird Tickets für 3X3 VIENNA sichern!

Wien ist leiwand
25.03.2026 11:09
Promotion
(Bild: Martin Pröll)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Von 12. bis 14. Juni geht 3X3 VIENNA presented by win2day in die nächste Runde – größer, lauter und spektakulärer denn je. Der Ticketverkauf läuft ab sofort im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Beim Early Bird Ticket lohnt es sich schnell zu sein!

In der A1 Arena am Wiener Heumarkt verschmelzen beim 3X3 VIENNA presented by win2day drei Tage lang Weltklasse-Basketball, Musik, Entertainment und urbane Kultur zu einem einzigartigen Erlebnis, das weit über den Sport hinausgeht. Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre hat sich Wien als fester Hotspot für 3X3-Basketball etabliert und setzt jetzt zum nächsten Höhenflug an.

Ticketstart & Early-Bird-Vorteile
Apropos Höhenflug: Wenn am Dienstag der offizielle Ticketvorverkauf für dieses außergewöhnliche Spektakel startet, profitieren alle „Early Birds“ von attraktiven Preisvorteilen. Ganz gleich, ob Sie sich für den exklusiven VIP-Bereich oder die mitreißende Fan-Tribüne entscheiden – günstiger werden Sie dieses Sport- und Lifestyle-Highlight des Sommers nicht mehr erleben können. Aufgrund des enormen Besucherandrangs in den vergangenen Jahren werden zudem am Eventwochenende selbst keine kostenlosen Tickets mehr verfügbar sein. Tickets ab sofort im Krone Ticketshop erhältlich.

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Weltstars live erleben
Sichern Sie sich daher am besten schon jetzt Ihre Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at und seien Sie live dabei, wenn die rot-weiß-roten Teams auf die internationalen Stars des 3X3-Basketballs treffen und einen wichtigen ersten Schritt in Richtung Olympische Spiele 2028 setzen. Die „Road to LA28“ beginnt in Wien.

Jetzt Early Bird Tickets sichern! 
3x3 VIENNA presented by win2day
(Bild: 3x3 Vienna)

📍 A1 Arena, Heumarkt, 1030 Wien
📅 20.-22. Juni 2026

🎟️ Tickets jetzt sichern: ticket.krone.at
Schnell sein lohnt sich – Early-Bird-Vorteile verfügbar!

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