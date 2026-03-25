Jetzt Early Bird Tickets für 3X3 VIENNA sichern!

Ticketstart & Early-Bird-Vorteile

Apropos Höhenflug: Wenn am Dienstag der offizielle Ticketvorverkauf für dieses außergewöhnliche Spektakel startet, profitieren alle „Early Birds“ von attraktiven Preisvorteilen. Ganz gleich, ob Sie sich für den exklusiven VIP-Bereich oder die mitreißende Fan-Tribüne entscheiden – günstiger werden Sie dieses Sport- und Lifestyle-Highlight des Sommers nicht mehr erleben können. Aufgrund des enormen Besucherandrangs in den vergangenen Jahren werden zudem am Eventwochenende selbst keine kostenlosen Tickets mehr verfügbar sein. Tickets ab sofort im Krone Ticketshop erhältlich.