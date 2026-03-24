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Sienna Miller: Schwanger sein mit 44 „leichter“

Society International
24.03.2026 13:16
Sienna Miller zeigt Anfang Dezember 2025 ihren Babybauch: Die Schauspielerin trifft zur ...
Sienna Miller zeigt Anfang Dezember 2025 ihren Babybauch: Die Schauspielerin trifft zur Verleihung der Fashion Awards in der Royal Albert Hall in London ein.(Bild: APA-Images / Action Press / Manuela Langotsch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die britische Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller ist mit 44 Jahren erneut schwanger und fühlt sich laut eigenen Worten sehr wohl damit. Überhaupt sei es in ihrem Alter viel einfacher. 

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 „Mit 29 ein Kind zu bekommen und dann mit 42 und jetzt mit 44 – das ist so viel einfacher. Man spürt diesen inneren Konflikt nicht mehr, sich zersplittert zu fühlen und ständig X, Y, Z tun zu wollen“, sagte Miller im Interview mit der Frauenzeitschrift „Glamour“. Miller hatte am Freitag ihren Babybauch bei Instagram gezeigt.

Drittes Kind unterwegs
Bei den Fashion Awards in London im Dezember war dieser ebenfalls bereits leicht zu erkennen. Wie das Promiportal „People“ berichtet, erwartet sie das zweite Kind mit ihrem Partner, dem Schauspieler Oli Green. Ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen, kam demnach Ende 2023 zur Welt. Miller hat demnach bereits eine dreizehnjährige Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sturridge.

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„Wenn ich um 21.00 Uhr mit einem Buch im Bett liege, bin ich jetzt so glücklich. Und jetzt habe ich auch noch die Ausrede dafür“, sagte Miller weiter. Das Leben sei geerdeter. „Ich glaube, die 30er sind das reine Chaos. Man denkt: ,Ich will mich niederlassen. Ich will Kinder.‘ Aber wenn man erst mal 40 ist, denkt man: ,Ich weiß irgendwie, wer ich bin.‘“

Miller war zuletzt unter anderem in den Western-Projekt „Horizon“ von Kevin Costner zu sehen.“

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