Sienna Miller: Schwanger sein mit 44 „leichter“

„Wenn ich um 21.00 Uhr mit einem Buch im Bett liege, bin ich jetzt so glücklich. Und jetzt habe ich auch noch die Ausrede dafür“, sagte Miller weiter. Das Leben sei geerdeter. „Ich glaube, die 30er sind das reine Chaos. Man denkt: ,Ich will mich niederlassen. Ich will Kinder.‘ Aber wenn man erst mal 40 ist, denkt man: ,Ich weiß irgendwie, wer ich bin.‘“