Schwanger mit 43

Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress

Society International
02.12.2025 08:33
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ihren Babybauch hervorblitzen.(Bild: APA/Millie Turner/Invision/AP)

Wenn das mal keine süße Überraschung am Red Carpet der Fashion Awards in London war! Denn Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid nicht nur ihr Höschen blitzen, sondern auch ihren kugelrunden Babybauch! Die Schauspielerin erwartet mit 43 Jahren erneut Nachwuchs. Und sie ist nicht die Einzige, die bald wieder Mama wird ...

Sienna Miller war bei den Fashion Awards in London eindeutig DER Hingucker am Red Carpet. Das lag aber nicht nur an ihrem außergewöhnlichen Givenchy-Kleid in Weiß, das nicht nur für ein tolles Dekolleté sorgte, sondern auch ziemlich tief blicken ließ.

Denn unter dem transparenten Tüllstoff blitzte auch der schon ziemlich stattliche Babybauch der 43-Jährigen hervor!

Sienna Miller ließ tief blicken – und zeigte unter dem Tüllstoff ihren Babybauch.
Sienna Miller ließ tief blicken – und zeigte unter dem Tüllstoff ihren Babybauch.(Bild: AP/Millie Turner)
Die Schauspielerin freut sich sichtlich auf ihr drittes Kind.
Die Schauspielerin freut sich sichtlich auf ihr drittes Kind.(Bild: AP/Millie Turner)

Zweites Baby mit Green wieder ein Mädchen?
Die Schauspielerin wird also wieder Mama! Dass sie also an diesem Abend über beide Ohren strahlte, war kein Wunder. Und auch Millers Lebensgefährte Oli Green (28) freut sich sichtlich auf den weiteren Nachwuchs. Das Paar, das seit 2021 liiert ist, bekam bereits im Dezember 2023 eine gemeinsame Tochter. Miller hat zudem Tochter Marlowe (13) aus der Beziehung mit Tom Sturridge.

Es ist das zweite gemeinsame Kind für Miller und ihren Freund Oli Green.
Es ist das zweite gemeinsame Kind für Miller und ihren Freund Oli Green.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Ob die Schauspielerin an diesem Abend vielleicht auch einen Hinweis auf das Geschlecht ihres ungeborenen Babys gegeben hat? Denn Miller trug zu dem verspielten Designer-Kleid rosarote Pumps mit Federbesatz!

Auch Ellie Goulding präsentierte Babybauch!
Übrigens war Sienna Miller an diesem Abend nicht die einzige Promi-Beauty, die für eine kugelrunde Überraschung sorgte. Denn Sängerin Ellie Goulding schritt mit nacktem Babybauch über den roten Teppich!

(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Die Britin trug an diesem Abend eine schwarze Hose und ein schwarzes Crop-Top – ein Look, der dafür sorgte, das der Babybauch perfekt in Szene gesetzt wurde. Dazu kombinierte sie einen langen, schwarzen Mantel sowie Slingpumps und schwarze Sonnenbrillen.

Auch für Goulding ist es nicht der erste Nachwuchs: Die 38-Jährige hat bereits Sohn Arthur (4) aus der Ehe mit Caspar Jopling. Auf Baby Nummer zwei freut sich die Sängerin nun mit ihrem neuen Freund, Schauspieler Beau Minniear (28). 

