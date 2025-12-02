Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress

Wenn das mal keine süße Überraschung am Red Carpet der Fashion Awards in London war! Denn Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid nicht nur ihr Höschen blitzen, sondern auch ihren kugelrunden Babybauch! Die Schauspielerin erwartet mit 43 Jahren erneut Nachwuchs. Und sie ist nicht die Einzige, die bald wieder Mama wird ...
Sienna Miller war bei den Fashion Awards in London eindeutig DER Hingucker am Red Carpet. Das lag aber nicht nur an ihrem außergewöhnlichen Givenchy-Kleid in Weiß, das nicht nur für ein tolles Dekolleté sorgte, sondern auch ziemlich tief blicken ließ.
Denn unter dem transparenten Tüllstoff blitzte auch der schon ziemlich stattliche Babybauch der 43-Jährigen hervor!
Zweites Baby mit Green wieder ein Mädchen?
Die Schauspielerin wird also wieder Mama! Dass sie also an diesem Abend über beide Ohren strahlte, war kein Wunder. Und auch Millers Lebensgefährte Oli Green (28) freut sich sichtlich auf den weiteren Nachwuchs. Das Paar, das seit 2021 liiert ist, bekam bereits im Dezember 2023 eine gemeinsame Tochter. Miller hat zudem Tochter Marlowe (13) aus der Beziehung mit Tom Sturridge.
Ob die Schauspielerin an diesem Abend vielleicht auch einen Hinweis auf das Geschlecht ihres ungeborenen Babys gegeben hat? Denn Miller trug zu dem verspielten Designer-Kleid rosarote Pumps mit Federbesatz!
Auch Ellie Goulding präsentierte Babybauch!
Übrigens war Sienna Miller an diesem Abend nicht die einzige Promi-Beauty, die für eine kugelrunde Überraschung sorgte. Denn Sängerin Ellie Goulding schritt mit nacktem Babybauch über den roten Teppich!
Die Britin trug an diesem Abend eine schwarze Hose und ein schwarzes Crop-Top – ein Look, der dafür sorgte, das der Babybauch perfekt in Szene gesetzt wurde. Dazu kombinierte sie einen langen, schwarzen Mantel sowie Slingpumps und schwarze Sonnenbrillen.
Auch für Goulding ist es nicht der erste Nachwuchs: Die 38-Jährige hat bereits Sohn Arthur (4) aus der Ehe mit Caspar Jopling. Auf Baby Nummer zwei freut sich die Sängerin nun mit ihrem neuen Freund, Schauspieler Beau Minniear (28).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.