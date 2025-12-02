Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress

Zweites Baby mit Green wieder ein Mädchen?

Die Schauspielerin wird also wieder Mama! Dass sie also an diesem Abend über beide Ohren strahlte, war kein Wunder. Und auch Millers Lebensgefährte Oli Green (28) freut sich sichtlich auf den weiteren Nachwuchs. Das Paar, das seit 2021 liiert ist, bekam bereits im Dezember 2023 eine gemeinsame Tochter. Miller hat zudem Tochter Marlowe (13) aus der Beziehung mit Tom Sturridge.