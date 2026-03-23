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Doppelter Baby-Alarm!

Sienna Miller & Schwester gleichzeitig schwanger!

Society International
23.03.2026 10:45
Baby-Doppelpack bei den Millers! Sienna Miller & Schwester gleichzeitig schwanger – süßes ...
Baby-Doppelpack bei den Millers! Sienna Miller & Schwester gleichzeitig schwanger – süßes Familien-Geheimnis gelüftet(Bild: AP/Joel Ryan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für eine Überraschung! In der Promi-Familie von Sienna Miller gibt es gleich doppelten Baby-Alarm! Jetzt ist raus: Nicht nur Hollywood-Star Sienna Miller erwartet wieder Nachwuchs – auch ihre große Schwester Savannah Miller ist mit 47 wieder schwanger! Ein seltenes Familien-Glück, das für Begeisterung sorgt.

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Die Designerin Savannah Miller machte die Baby-News selbst öffentlich – mit emotionalen Worten und einem liebevollen Foto an der Seite ihres Ehemanns James Whewell.

„Unser Wunderbaby kommt im August“
Sie spricht von einem „lang ersehnten Wunderbaby“, das im August zur Welt kommen soll. Besonders bewegend: Für sie ist es nicht das erste Kind – aber ein ganz besonderes Kapitel.

Die Designerin macht ihre Schwangerschaft mit diesem liebevollen Posting am Wochenende öffentlich:

„Die Magie der Schwangerschaft noch einmal erleben zu dürfen, ist ein tiefgründiges Geschenk“, schreibt sie und schwärmt von ihrem Partner, den sie als liebevollen Vater ihrer drei Kinder beschreibt. Jetzt, da ihre Erstgeborene kurz vor ihrem 21. Geburtstag steht, hoffe sie „die Unschuld und das Staunen in jeder Minute langsam auskosten zu können“.

Schwester-Glück im Doppelpack
Für die Familie ist die Situation außergewöhnlich: Zwei Schwestern, gleichzeitig schwanger – das gibt es selten, selbst in Promi-Kreisen.

Savannah zeigt sich besonders gerührt darüber, diese Zeit gemeinsam mit Sienna Miller erleben zu dürfen. Für sie sei es „das Sahnehäubchen auf der Torte“, diese besondere Phase Seite an Seite zu durchleben.

Sienna Miller postete am Wochenende ein Foto ihres bereits beachtlichen Babybauchs: 

Auch Sienna Miller zeigt Babybauch
Die Schwangerschaft der Schauspielerin wurde bereits zuvor bekannt. Am Wochendende überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit einem Foto ihres bereits beachtlichen Babybauchs. 

Für Miller ist es bereits Baby Nummer drei: Tochter Marlowe stammt aus der Beziehung mit Tom Sturridge. Mit ihrem aktuellen Partner Oli Green hat sie bereits ein weiteres Kind – und jetzt folgt Nachwuchs Nummer zwei für das Paar.

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Fans begeistert: „Wie schön ist das denn?“
Im Netz überschlagen sich die Reaktionen: Zwei Schwestern, zwei Babys, ein gemeinsames Kapitel – für viele Fans ist das pure Familien-Idylle.

Eines ist sicher: Bei den Millers wird es in den kommenden Monaten nicht nur emotional – sondern auch richtig lebendig!

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