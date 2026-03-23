Sienna Miller & Schwester gleichzeitig schwanger!

„Die Magie der Schwangerschaft noch einmal erleben zu dürfen, ist ein tiefgründiges Geschenk“, schreibt sie und schwärmt von ihrem Partner, den sie als liebevollen Vater ihrer drei Kinder beschreibt. Jetzt, da ihre Erstgeborene kurz vor ihrem 21. Geburtstag steht, hoffe sie „die Unschuld und das Staunen in jeder Minute langsam auskosten zu können“.