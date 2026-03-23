Sienna Miller & Schwester gleichzeitig schwanger!

Was für eine Überraschung! In der Promi-Familie von Sienna Miller gibt es gleich doppelten Baby-Alarm! Jetzt ist raus: Nicht nur Hollywood-Star Sienna Miller erwartet wieder Nachwuchs – auch ihre große Schwester Savannah Miller ist mit 47 wieder schwanger! Ein seltenes Familien-Glück, das für Begeisterung sorgt.
Die Designerin Savannah Miller machte die Baby-News selbst öffentlich – mit emotionalen Worten und einem liebevollen Foto an der Seite ihres Ehemanns James Whewell.
„Unser Wunderbaby kommt im August“
Sie spricht von einem „lang ersehnten Wunderbaby“, das im August zur Welt kommen soll. Besonders bewegend: Für sie ist es nicht das erste Kind – aber ein ganz besonderes Kapitel.
Die Designerin macht ihre Schwangerschaft mit diesem liebevollen Posting am Wochenende öffentlich:
„Die Magie der Schwangerschaft noch einmal erleben zu dürfen, ist ein tiefgründiges Geschenk“, schreibt sie und schwärmt von ihrem Partner, den sie als liebevollen Vater ihrer drei Kinder beschreibt. Jetzt, da ihre Erstgeborene kurz vor ihrem 21. Geburtstag steht, hoffe sie „die Unschuld und das Staunen in jeder Minute langsam auskosten zu können“.
Schwester-Glück im Doppelpack
Für die Familie ist die Situation außergewöhnlich: Zwei Schwestern, gleichzeitig schwanger – das gibt es selten, selbst in Promi-Kreisen.
Savannah zeigt sich besonders gerührt darüber, diese Zeit gemeinsam mit Sienna Miller erleben zu dürfen. Für sie sei es „das Sahnehäubchen auf der Torte“, diese besondere Phase Seite an Seite zu durchleben.
Sienna Miller postete am Wochenende ein Foto ihres bereits beachtlichen Babybauchs:
Auch Sienna Miller zeigt Babybauch
Die Schwangerschaft der Schauspielerin wurde bereits zuvor bekannt. Am Wochendende überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit einem Foto ihres bereits beachtlichen Babybauchs.
Für Miller ist es bereits Baby Nummer drei: Tochter Marlowe stammt aus der Beziehung mit Tom Sturridge. Mit ihrem aktuellen Partner Oli Green hat sie bereits ein weiteres Kind – und jetzt folgt Nachwuchs Nummer zwei für das Paar.
Fans begeistert: „Wie schön ist das denn?“
Im Netz überschlagen sich die Reaktionen: Zwei Schwestern, zwei Babys, ein gemeinsames Kapitel – für viele Fans ist das pure Familien-Idylle.
Eines ist sicher: Bei den Millers wird es in den kommenden Monaten nicht nur emotional – sondern auch richtig lebendig!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.