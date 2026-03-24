„In Tornähe war Mitlaufen mit Hans völlig sinnlos“

In knapp 80 Tagen wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanda eröffnet. Die „Krone“ blickt zurück, präsentiert Daten der Opta – die beweisen, wie sehr Herbert Prohaska und Hans Krankl die WM-Turniere 1978 und 1982 mitprägten.
Der eine gab 40 Schüsse auf das Tor ab, der andere gewann 29 Dribblings – wie sehr Hans Krankl und Herbert Prohaska den WM-Endrunden 1978 und 1982 ihren Stempel aufdrückten, belegen die Daten-Insider von Stats Perform und Opta. „Unsere Opta-Datenbank inkludiert alle Daten in voller Tiefe seit der WM 1966“, schilderte Markus Klausmann, Director of Sales für Zentraleuropa, beim von sportsbusiness.at organisierten WM-Summit. Welcher auch Prohaska zum Schmunzeln brachte: „Die 40 Schüsse von Hans überraschen mich überhaupt nicht. Er hat ja auch wirklich von überall geschossen, am liebsten hätte er das auch von hinter dem Tor getan.“
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