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„In Tornähe war Mitlaufen mit Hans völlig sinnlos“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.03.2026 18:30
Heute Freunde, einst Teamkollegen: Herbert Prohaska (li.) und Hans Krankl.
Heute Freunde, einst Teamkollegen: Herbert Prohaska (li.) und Hans Krankl.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christian Reichel
Porträt von Philipp Scheichl
Von Christian Reichel und Philipp Scheichl

In knapp 80 Tagen wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanda eröffnet. Die „Krone“ blickt zurück, präsentiert Daten der Opta – die beweisen, wie sehr Herbert Prohaska und Hans Krankl die WM-Turniere 1978 und 1982 mitprägten. 

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Der eine gab 40 Schüsse auf das Tor ab, der andere gewann 29 Dribblings – wie sehr Hans Krankl und Herbert Prohaska den WM-Endrunden 1978 und 1982 ihren Stempel aufdrückten, belegen die Daten-Insider von Stats Perform und Opta. „Unsere Opta-Datenbank inkludiert alle Daten in voller Tiefe seit der WM 1966“, schilderte Markus Klausmann, Director of Sales für Zentraleuropa, beim von sportsbusiness.at organisierten WM-Summit. Welcher auch Prohaska zum Schmunzeln brachte: „Die 40 Schüsse von Hans überraschen mich überhaupt nicht. Er hat ja auch wirklich von überall geschossen, am liebsten hätte er das auch von hinter dem Tor getan.“

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