Jeder zweite kontrollierte Lkw aus Verkehr gezogen

Sattelzug als tickende Zeitbombe

Besonders negativ stach ein in Finnland zugelassenes Sattelkraftfahrzeug hervor. An diesem stellten die Prüfer insgesamt neun Mängel der Kategorie „Gefahr im Verzug“ sowie zehn schwere Defekte fest. Unter anderem waren die Reifen an der Antriebsachse völlig abgefahren, zwei Pneus am Anhänger stark beschädigt und zwei von sechs Bremsen ohne Funktion. Die Feststellbremse des Aufliegers war sogar komplett ausgebaut worden!