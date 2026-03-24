Jeder zweite kontrollierte Lkw aus Verkehr gezogen

Eine Schwerpunktaktion der Vorarlberger Verkehrspolizei offenbarte erschreckende Zustände bei Schwerfahrzeugen. Die Hälfte der kontrollierten Lastwagen wies Mängel der Kategorie „Gefahr im Verzug“ auf. Die „Hitliste“ der Beanstandungen führten defekte Bremsanlagen und abgefahrene Reifen an.
Laut Informationen der Polizei hat die Landesverkehrsabteilung in der Vorwoche in Zusammenarbeit mit dem mobilen Prüfzug der Asfinag technische Schwerverkehrskontrollen auf Vorarlbergs Hauptverkehrsrouten durchgeführt. Das besondere Augenmerk der Beamten lag dabei auf älteren und offensichtlich desolaten Lastkraftwagen. Das Ergebnis lässt aufhorchen: Von insgesamt 46 überprüften Schwerfahrzeugen musste bei 23 die Weiterfahrt aus Gründen der Verkehrssicherheit mit sofortiger Wirkung untersagt werden.
Erschreckende Bilanz der Kontrollen
Die Liste der festgestellten Verstöße ist lang: Neben 77 Mängeln mit der Klassifizierung „Gefahr im Verzug“ wurden 95 weitere schwere Defekte, 72 Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten sowie 44 sonstige Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht. Als häufigste Ursachen für die Stilllegungen nannte die Polizei abgefahrene oder kaputte Reifen sowie funktionslose Bremsanlagen. Zur Sicherung der Strafverfahren wurden vorläufige Sicherheitsleistungen in Höhe von knapp 22.000 Euro eingehoben.
Sattelzug als tickende Zeitbombe
Besonders negativ stach ein in Finnland zugelassenes Sattelkraftfahrzeug hervor. An diesem stellten die Prüfer insgesamt neun Mängel der Kategorie „Gefahr im Verzug“ sowie zehn schwere Defekte fest. Unter anderem waren die Reifen an der Antriebsachse völlig abgefahren, zwei Pneus am Anhänger stark beschädigt und zwei von sechs Bremsen ohne Funktion. Die Feststellbremse des Aufliegers war sogar komplett ausgebaut worden!
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