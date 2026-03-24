20-jähriger Biker schleift bei Flucht Polizist mit

Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr im Dornbirner Stadtteil Wallenmahd. Einer Streife der Polizeiinspektion Hohenems fiel im Zuge von Verkehrskontrollen auf der L190 ein Motorradlenker auf, der ohne Kennzeichen auf ein Firmengelände abbog. Als die Beamten den 20-Jährigen kontrollieren wollten, startete dieser einen Fluchtversuch. Er versuchte, zwischen dem Dienstwagen und einer Hausmauer hindurch zu entkommen, kam bei diesem verwegenen Manöver aber nach wenigen Metern zu Sturz.