20-jähriger Biker schleift bei Flucht Polizist mit

Bei einer Verkehrskontrolle in Dornbirn versuchte ein junger Motorradfahrer, ohne Kennzeichen zu flüchten. Nach einem ersten Sturz wollte er erneut davonfahren und zerrte dabei einen Beamten mit sich. Beide Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.
Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr im Dornbirner Stadtteil Wallenmahd. Einer Streife der Polizeiinspektion Hohenems fiel im Zuge von Verkehrskontrollen auf der L190 ein Motorradlenker auf, der ohne Kennzeichen auf ein Firmengelände abbog. Als die Beamten den 20-Jährigen kontrollieren wollten, startete dieser einen Fluchtversuch. Er versuchte, zwischen dem Dienstwagen und einer Hausmauer hindurch zu entkommen, kam bei diesem verwegenen Manöver aber nach wenigen Metern zu Sturz.
Beamten einige Meter mitgezerrt
Doch der junge Mann gab sich noch nicht geschlagen. Als die Polizisten ihn festnehmen wollten, schwang er sich erneut auf seine Maschine. Ein Beamter konnte sich gerade noch an der Kleidung des Flüchtigen festkrallen und wurde in weiterer Folge vom Motorrad einige Meter mitgeschleift, ehe der 20-Jährige abermals stürzte. Anschließend konnte der junge Mann von den Polizisten festgenommen werden.
Der Beamte erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen und begab sich zur medizinischen Behandlung ins Landeskrankenhaus Hohenems. Auch der Beschuldigte zog sich im Zuge der Stürze leichte Blessuren zu. Übrigens: Der 20-Jährige war im Besitz eines gültigen Führerscheins, auch Alkohol oder Drogen waren nicht im Spiel – was seine Aktion nun nicht gerade intelligenter macht.
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