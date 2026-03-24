Polizei zieht sieben Drogenlenker aus Verkehr

Bei einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung in gleich drei Vorarlberger Bezirken wurden am Montag mehrere unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeuglenker gestoppt. Zwei von ihnen besaßen zudem keinen Führerschein. Die Kontrollen liefen vom Morgen bis in den Nachmittag.
Im Zuge einer großangelegten Kontrolle der Landesverkehrsabteilung sind am Montag von den frühen Morgenstunden an bis in den Nachmittag zahlreiche Fahrzeuglenker überprüft worden. Die von weiteren Polizeikräften und einem Polizeiarzt unterstützte Aktion zielte auf beeinträchtigte Lenker ab und fand in den Bezirken Feldkirch, Dornbirn sowie Bregenz statt.
Ernüchternde Bilanz
Insgesamt wurden sieben Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln standen. Besonders besorgniserregend: Fünf dieser Personen waren bereits im Frühverkehr unterwegs. Zwei der gestoppten Lenker konnten obendrein keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihnen allen wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt.
Seitens der Exekutive wird darauf hingewiesen, dass mit derartigen Kontrollen auch in Zukunft jederzeit gerechnet werden muss.
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