Polizei zieht sieben Drogenlenker aus Verkehr

Im Zuge einer großangelegten Kontrolle der Landesverkehrsabteilung sind am Montag von den frühen Morgenstunden an bis in den Nachmittag zahlreiche Fahrzeuglenker überprüft worden. Die von weiteren Polizeikräften und einem Polizeiarzt unterstützte Aktion zielte auf beeinträchtigte Lenker ab und fand in den Bezirken Feldkirch, Dornbirn sowie Bregenz statt.