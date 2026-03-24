Rasante Verfolgungsjagd auf der Rheintalautobahn

Flucht bei Klaus beendet

Die Flucht des Mannes fand schließlich auf Höhe der Autobahnabfahrt Klaus ein Ende. Dort konnte das Fahrzeug von mehreren Polizeistreifen zum Anhalten gebracht werden. Zwar setzte der Lenker noch zu einem letzten Fluchtmanöver an, was ihm aber misslang. Da er jegliche Kooperation bei der Amtshandlung verweigerte, musste er festgenommen werden.