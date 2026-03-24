Jüdischer Weltkongress warnt vor Spanien-Reisen

Brandanschlag auf koscheres Restaurant

Im Vorjahr schlug ein Brandanschlag auf ein koscheres Restaurant in Madrid fehl. Der im Eingangsbereich des Lokals gelegte Brand breitete sich zum Glück für die Gäste und das Personal nicht auf andere Räume aus. Beim Attentäter handelte es sich laut Medienberichten um einen 23-jährigen Philosophiestudenten. Zuvor hatte der Mann ein Buch über Verschwörungstheorien rund um das Judentum und eine bevorstehende Apokalypse veröffentlicht, in welchem der Brandanschlag indirekt angekündigt wurde. Nach Ansicht der Ermittler unterstreicht der Inhalt des Werks die ideologische Motivation hinter dem Angriff.