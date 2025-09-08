Spanien verkündet Waffenembargo gegen Israel

Sánchez verurteilt auch die Hamas-Massaker

In einer Erklärung ohne Fragemöglichkeit hob der spanische Premier hervor: „Das jüdische Volk hat im Laufe der Geschichte unzählige Verfolgungen und Ungerechtigkeiten erlitten, darunter die schlimmste von allen, den Holocaust. Nach so viel Leid verdient es, einen eigenen Staat zu haben und sich in diesem sicher zu fühlen.“ Die Regierung und die Gesellschaft in Spanien hätten deshalb „von Anfang an“ den Terror-Großangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel verurteilt. „Und wir werden stets Israels Recht auf Existenz unterstützen“, sagte der sozialistische Politiker. „Aber das eine ist, das eigene Land und die eigene Gesellschaft zu schützen, und etwas völlig anderes, Krankenhäuser zu bombardieren und unschuldige Mädchen und Buben zu Tode hungern zu lassen.“