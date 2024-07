4 von 5 Juden klagen über Antisemitismus in der EU

Antisemitismus im Alltag ist in der EU ein Thema, das laut einer aktuellen Studie die große Mehrheit der Juden betrifft – ein Problem, das schon vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel bestand. In einer Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte (FRA), die vor dem Ereignis am 7. Oktober 2023 durchgeführt wurde, berichteten 80 Prozent der Befragten, dass der Antisemitismus in den fünf Jahren vor der Umfrage zugenommen hat.