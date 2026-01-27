Aufenthalt von 500.000 Migranten wird legalisiert

Migrationsministerin Elma Saiz sagte dem Sender RTVE, die Regierung werde am Dienstag ein entsprechendes Dekret verabschieden. „Wir sprechen hier von Schätzungen, wahrscheinlich handelt es sich um etwa eine halbe Million Menschen“, sagte sie. Die Regierung des Sozialisten Pedro Sánchez erkenne und würdige damit die Menschen, die sich bereits in Spanien befänden, sagte Saiz. Mit dem Schritt würden ihnen Garantien, Chancen und Rechte geboten. Die Begünstigten könnten dann „in jedem Sektor und in jedem Teil des Landes“ arbeiten. Die Ministerin verwies im Zuge dessen auf die „positiven Auswirkungen“ der Migration.