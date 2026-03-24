Aufreger: Spitzenpolitiker zum Drogentest in Wien

Bei dem brisanten Besuch ging es um einen ärztlich überwachten Drogentest. Indem Péter Magyar Haare lässt, will er belegen, keinerlei Drogen oder andere berauschende Substanzen zu sich zu nehmen und mit – wie er sagt – „russischen Methoden“ – aufräumen. Der Nachweis dafür geht übrigens sechs Monate zurück. Das Ergebnis will der ungarische Spitzenpolitiker noch vor der Wahl kommenden Sonntag in zwei Wochen veröffentlichen.