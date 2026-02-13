Sex-Video-Drohung: Magyar erstattet Anzeige

Magyar: Habe mich veführen lassen

Magyar erklärte bereits zuvor, er habe im August 2024 nach einer Party mit Aktivisten seiner TISZA-Partei in dem gezeigten Zimmer Sex mit seiner Ex-Freundin gehabt. Diese habe ihn, wie er schrieb, damals erneut „verführt“. Das Zimmer sei vor ihm von anderen benutzt worden; er habe Spuren von Alkohol- und Drogengenuss vorgefunden. Er selbst habe nach eigenen Angaben noch nie in seinem Leben Drogen konsumiert.