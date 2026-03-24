Spitalsvertrag mit Ischl lässt die Wogen hochgehen

Klinikum Bad Ischl am Anschlag?

Die Steiermark habe mit dem Vertrag mit Oberösterreich den Versorgungsauftrag aufgegeben: „Mir wird von der Bürgermeisterin und den Betroffenen am Standort Bad Ischl erzählt, dass sie schon am Anschlag sind und nicht wissen, wie sie die steirischen Patienten versorgen sollen“, berichtet Lercher. Ihn ärgert besonders, dass der Kooperationsvertrag jährlich kündbar ist: „Ich habe die Sorge, dass wir von anderen Bundesländern erpressbar werden.“ Der SPÖ-Chef appelliert an die Landesregierung, noch einmal innezuhalten und die Veränderungen in Bad Aussee zumindest auf Herbst zu verschieben.