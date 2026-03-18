„Zahlenspiel“-Vorwurf lässt die Wogen hochgehen

Der Vertrag ist jährlich kündbar

Trotz dieses neuen Konflikts zeichnet sich keine weitere Großdemo der Ausseer für ihr Spital ab. Das Thema wird die Landespolitik dennoch weiter beschäftigen, etwa nächsten Dienstag im Landtag. Vor allem die SPÖ übt Kritik am „Pfusch-Deal“ und thematisiert, genauso wie die NEOS, dass der Vertrag mit Oberösterreich jährlich kündbar ist – durchaus ein Risiko. Die Landesregierung hofft, dass es in einigen Jahren eine österreichweit einheitliche Gastpatientenregelung gibt.