Deal mit Ischl: Steirer zahlen 3,8 Millionen Euro

Koren verriet am Dienstag, dass die Vertragsunterzeichnung ursprünglich erst für Juni vorgesehen war. Doch Kages-Vorstandschef Gerhard Stark habe Druck gemacht, so konnte es bereits jetzt die Einigung geben. Die Änderungen in Aussee treten unmittelbar Anfang April in Kraft. Die Chirurgie schließt, und aus der internen Abteilung wird eine Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation, es ist dafür kein großer Umbau notwendig. Es werden sich auch die Patienten kaum ändern, heißt es, beträgt das Durchschnittsalter in der internen Abteilung in Aussee doch schon jetzt 79 Jahre.