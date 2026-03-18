Immer mehr steirische Firmen rutschen in Insolvenz

Handel, Bau und Gastro als Sorgenkinder

Besonders betroffen sind nach wie vor die Branchen Handel, Bau und Gastronomie. Die vorläufigen Passiva haben sich um knapp 415 Prozent auf 345 Millionen Euro erhöht. Parallel zu den steigenden Insolvenzen hat sich zudem die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter auf etwa 1270 Personen erhöht und damit fast verdoppelt. Für das Jahr 2026 erwartet der KSV1870 aus heutiger Sicht 750 bis 800 Firmenpleiten in der Steiermark.