Stadt Salzburg bietet wieder Gratis-Kompost an

Garten-Fans aufgepasst: Beim städtischen Recyclinghof in Maxglan kann ab Montag, 30. März, wieder gratis Kompost abgeholt werden. Geeignete Behälter und Schaufeln nicht vergessen!
Der lose Kompost kann in Haushaltsmengen bis maximal 400 Kilogramm, das entspricht ungefähr einem Einachsanhänger, abgeholt werden. Wer mehr Kompost braucht (ab etwa 5 m³), erhält diesen gegen Verrechnung der Transportkosten auch zugestellt (Anmeldung erforderlich).
Der Kompost stammt aus Bioabfällen der Salzburger, die immer nach Siggerwiesen kommen. Die Stadtbewohner sammeln im Jahr rund 13.000 Tonnen Bioabfall.
Die Zufahrt zur Kompost-Abgabestelle erfolgt über die Reithofferstraße. An der offiziellen Einfahrt zum Recyclinghof vorbei geht es links in die Reithofferstraße, weiter bis zur Teisenberggasse und gleich nach dem Bahngleis links auf das Wirtschaftshofgelände einfahren.
Die Aktion dauert, solange der Vorrat reicht, längstens bis Ende April!
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