Stadt Salzburg kämpft mit immer mehr Müllbergen

Verschmutzung gibt es selbst in der Altstadt

Selbst in der Altstadt sind offenbar Müllsünder unterwegs. In der Steingasse fanden sich unter anderem eine große Couch und ein Wasserboiler direkt an der Straße und blieben dort für Wochen liegen. Die engagierten Magistratsmitarbeiter, die eigentlich für die reguläre Entsorgung des Mülls zuständig sind, kommen offenbar mit dem Wegräumen nicht mehr nach. SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes macht schon länger auf das Problem aufmerksam. „Das ist schlichtweg Umweltverschmutzung. Die Anrainer sind die Leidtragenden. Es kommen jene zum Handkuss, die sich an die Regeln halten. Das kann es nicht sein“, kritisiert er.