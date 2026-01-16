Symbole sollen gegen Salzburger Müllberge helfen

Die Problematik mit illegalem Sperrmüll plagt die Stadt Salzburg immer noch. Jetzt fordert SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes im Kampf gegen die Vermüllung neue Schilder mit leicht verständlichen Symbolen.
Was schon im vergangenen Jahr in der Stadt Salzburg für Probleme gesorgt hat, setzt sich in manchen Stadtteilen auch nach dem Jahreswechsel fort: Immer wieder wird bei Mülltonnen für herkömmlichen Hausmüll illegal Sperrmüll von unbekannten Umweltsündern einfach abgestellt.
SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes ist die Vermüllung ein Dorn im Auge. Er hat bereits erfolgreich Verbotsschilder an einzelnen Standorten durchgesetzt. „Das ist einfach Umweltverschmutzung. Und es müssen jene mittragen, die sich an die Regeln halten“, sagt Lankes. Eine generelle Lösung für die Thematik ist bei 963 städtischen Müllsammelstellen schwierig. Zumal eine Videoüberwachung aus Datenschutzgründen im öffentlichen Raum nicht möglich sei, wie auch der zuständige Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) bestätigt.
Lankes übernimmt jetzt trotzdem einen neuen Anlauf und möchte bei den Mülltonnen mit Piktogrammen auf das Verbot aufmerksam machen. Das sind Symbole, die mit durchgestrichenen, gängigen Sperrmüllgegenständen auf einfache, mehrsprachige Weise auf das Verbot hinweisen. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Antrag eingebracht.
