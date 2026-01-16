Symbole sollen gegen Salzburger Müllberge helfen

SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes ist die Vermüllung ein Dorn im Auge. Er hat bereits erfolgreich Verbotsschilder an einzelnen Standorten durchgesetzt. „Das ist einfach Umweltverschmutzung. Und es müssen jene mittragen, die sich an die Regeln halten“, sagt Lankes. Eine generelle Lösung für die Thematik ist bei 963 städtischen Müllsammelstellen schwierig. Zumal eine Videoüberwachung aus Datenschutzgründen im öffentlichen Raum nicht möglich sei, wie auch der zuständige Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) bestätigt.