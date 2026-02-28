Polizei zog Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr
Bei Kontrollen
Der Salzburger Polizei gingen wieder Verkehrssünder ins Netz: Ein Türke (39) hielt sich nicht an ein Fahrverbot. Ein Drogenlenker wurde gestoppt und auf der A10 in Kuchl war für zwei Alkolenker Endstation.
Ein 39-jähriger Türke missachtete am Freitag in der Landeshauptstadt ein Fahrverbot. Er wurde gestoppt und verweigerte einen Alkotest. Seinen Führerschein musste der Lenker abgeben. Außerdem wurde ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Tennengau auf Drogen positiv getestet.
Und auf der Tauernautobahn bei Kuchl konnten zwei Alkolenker gestoppt werden: Ein 23-jähriger Pongauer hatte 0,82 Promille Alkohol im Blut. Bei einem 43-jährigen Oberösterreicher ergab der Test einen Wert von 0,94 Promille. Alle werden angezeigt.
