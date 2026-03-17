19-Jähriger transportierte illegal Eingereiste

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Austria Salzburg
Mit fünf statt erlaubten vier Fahrgästen war ein 19-jähriger ukrainischer Drogenlenker am Montagnachmittag in der Stadt Salzburg unterwegs. Der Bursch konnte zudem keinen Führerschein vorzeigen, weil er schlicht keinen besitzt.
Bei der Polizeikontrolle verlief ein Drogentest beim 19-Jährigen positiv auf Cannabis und Kokain. Eine klinische Untersuchung verweigerte der Ukrainer. Er durfte nicht weiterfahren und wurde angezeigt.
Vier seiner Mitfahrer waren zudem illegal nach Österreich eingereist. Sie wurden nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt.
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