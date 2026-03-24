Gegen Strom-Saboteure
Linksextremisten: Razzia nach Anschlag in Berlin
Nach einer mutmaßlichen Sabotageaktion im September mit weitreichendem Stromausfall führt die deutsche Polizei am Dienstag eine Razzia in Berlin durch. Besonders Objekte der linksextremistischen Szene stehen im Fokus der Untersuchung.
Im September 2025 waren 50.000 Haushalte ohne Strom. Für Tech-Unternehmen bedeutete das einen Millionenschaden. Mit einem größeren Einsatz will die Polizei am Dienstagmorgen jetzt gegen die Verursacher eines Brandanschlags in Berlin vorgehen. Insgesamt 15 Durchsuchungen sollen in der Hauptstadt durchgeführt werden, wie die „Bild“ schreibt. Festnahmen oder Haftbefehle soll es derzeit noch keine geben.
„Kennen Protagonisten des harten Kerns“
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte: „Die Sicherheitsbehörden kennen die Protagonisten des harten Kerns. (...) Aber nach wie vor ist es unglaublich schwer, ihnen Brandanschläge wie den in Johannisthal oder Zehlendorf nachzuweisen.“ Das Landeskriminalamt (LKA) habe erfolgreich ermittelt, „um die heutigen Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken“, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet.
Bekennerschreiben nach Anschlag
Mutmaßliche Linksextremisten hatten am 9. September 2025 einen Brandanschlag auf einen Strommast verübt und Starkstromkabel weitgehend zerstört. Kurz darauf war ein Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht. Darin war von einem Angriff auf den Technologiepark Adlershof und die dortigen Firmen und Forschungseinrichtungen die Rede. Betroffen waren die Bereiche IT, Robotik, Bio- und Nanotechnologie, Raumfahrt sowie Sicherheits- und Rüstungsindustrie.
Schäden bei Firmen bis zu 70 Millionen Euro
Anfangs waren rund 50.000 private und betriebliche Kunden der landeseigenen Stromnetz GmbH von dem Stromausfall betroffen. Bei den Firmen sind durch den Brand nach Schätzungen Schäden zwischen 30 und 70 Millionen Euro entstanden.
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