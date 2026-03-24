Linksextremisten: Razzia nach Anschlag in Berlin

Im September 2025 waren 50.000 Haushalte ohne Strom. Für Tech-Unternehmen bedeutete das einen Millionenschaden. Mit einem größeren Einsatz will die Polizei am Dienstagmorgen jetzt gegen die Verursacher eines Brandanschlags in Berlin vorgehen. Insgesamt 15 Durchsuchungen sollen in der Hauptstadt durchgeführt werden, wie die „Bild“ schreibt. Festnahmen oder Haftbefehle soll es derzeit noch keine geben.