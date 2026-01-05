So rüstet sich Österreich für Blackout

Angriffe nehmen zu, Selbstversorgung wichtig

Insel der Seligen sind wir aber keine: Auch hier kommt es zu Phishing-Kampagnen gegen Mitarbeitende von Netzbetreibern, versuchten Ransomware-Angriffen auf Energieunternehmen und zu Überlastungsangriffen, um Systeme lahmzulegen. Hohe Investitionen in Systeme, die Turbinen, Notabschaltungen oder Ventile steuern und überwachen, seien wichtig, so Granig. Man kann übrigens auch selbst einiges tun, um sich im Kleinen vor großen Stromausfällen zu wappnen. Auf krisenvorsorge.at findet man etwa eine Liste, was man stets zu Hause lagern und wie man sich im Falle eines Blackouts verhalten sollte.