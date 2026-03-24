Matakustix-Jubiläumsshow: Premiere für Nockis-Star

„Dafür bin ich sehr dankbar. Unsere Wege haben sich immer wieder mal gekreuzt, zusammen aufgetreten sind wir aber noch nie. Und natürlich habe ich bereits meine Wunsch-Song-Liste aufgegeben. Ich bin ja mit den Hits der ,Nockis’ aufgewachsen“, so Mister Matakustix Matthias Ortner.