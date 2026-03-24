Matakustix-Jubiläumsshow: Premiere für Nockis-Star

„Zurück zu den Kärntner Wurzeln“ – unter diesem Motto feiert Matthias Ortner heuer das 10. Jubiläum seiner etwas anderen Heimatshow in der Ostbucht. Mit großartigen Stargästen!
„Ich freue mich sehr, erstmals dabei zu sein. Ich finde es einfach lässig, das Matthias bei seiner Show alle Musikgenres vereint. Auch den Schlager“, so Nockis-Star Gottfried Würcher, der zum 10. Jubiläum der etwas anderen Heimatshow am 3. Juli auf der Bühne stehen wird.
„Dafür bin ich sehr dankbar. Unsere Wege haben sich immer wieder mal gekreuzt, zusammen aufgetreten sind wir aber noch nie. Und natürlich habe ich bereits meine Wunsch-Song-Liste aufgegeben. Ich bin ja mit den Hits der ,Nockis’ aufgewachsen“, so Mister Matakustix Matthias Ortner.
„Das ist schön zu hören – aber da weiß ich dann wieder, wie alt ich bin“, schmunzelt Friedl. Neben dem Schlagerstar wird noch eine Kärntner Musik-Ikone die Matakustix-Jubiläumsshow beehren: Gemeinsam mit der Band „Jungfidel“ kehrt das Fidele Mölltaler-Original Huby Mayer für einen Abend auf die Bühne zurück.
Osterhase mit „Aff im Kopf“
Ebenfalls mit an Bord: die Vokalgruppe „Oktakord“. „Aber ganz ohne Legionäre geht’s dann doch nicht“, verrät uns Matthias Ortner. Und so holt er sich zusätzliche Unterstützung aus der Steiermark – von der frisch gebackenen Amadeus-Gewinnerin Caro Fux, die selbstverständlich mit ihrem „Aff im Kopf“ anreisen wird.
Tickets für die Matakustix-Show am 3. Juli unter www.ip-media.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen
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