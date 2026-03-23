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80 Soldaten an Bord

Hercules-Maschine in Kolumbien abgestürzt

Ausland
23.03.2026 18:42
An Bord der Militärmaschine waren rund 80 Menschen.
An Bord der Militärmaschine waren rund 80 Menschen.(Bild: AFP/DANIEL ORTIZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Kolumbien ist eine Militärmaschine vom Typ Hercules C-130 abgestürzt. An Bord befanden sich etwa 80 Soldaten. Die Chance, noch Überlebende zu finden, ist gering. 

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Die Maschine verunglückte demnach kurz nach dem Start in Puerto Leguízamo nahe der Grenze zu Ecuador. Ein Vertreter der Armee bestätigte, dass rund 80 Menschen an Bord des Flugzeugs waren.

Der Bergungseinsatz im unwegsamen Gelände sei bereits im Gang, hieß es. Auch Verteidigungsminister Pedro Sánchez teilte am Montag mit „tiefer Trauer“ mit, dass die Maschine verunglückt sei. 

Die Chance, Überlebende zu finden, ist allerdings verschwindend gering. Man befürchtet, dass alle 80 Insassen ums Leben gekommen sind. 

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