Flugzeugabsturz in Kolumbien: Alle Passagiere tot

„Es gibt keine Überlebenden“, erklärte die Luftfahrtbehörde. „Wir haben mit Besorgnis die Informationen über den Flugunfall erhalten, bei dem mein Kollege Diógenes Quintero, Carlos Salcedo und ihre Teams mitreisten“, erklärte der kolumbianische Parlamentsabgeordnete Wilmer Carrillo. Quintero war demnach ebenfalls Mitglied der kolumbianischen Abgeordnetenkammer, während Salcedo bei den bevorstehenden Parlamentswahlen kandidierte.