Zwei Politiker an Bord
Flugzeugabsturz in Kolumbien: Alle Passagiere tot
Bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien nahe der Grenze zu Venezuela sind 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Flugzeugs befanden sich Behördenangaben zufolge 13 Passagiere sowie zwei Besatzungsmitglieder.
Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien am Mittwoch bei dem Absturz nahe der nordkolumbianischen Stadt Ocaña gestorben, erklärte die Luftfahrtbehörde des Landes der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Passagieren seien auch zwei kolumbianische Politiker gewesen.
„Es gibt keine Überlebenden“, erklärte die Luftfahrtbehörde. „Wir haben mit Besorgnis die Informationen über den Flugunfall erhalten, bei dem mein Kollege Diógenes Quintero, Carlos Salcedo und ihre Teams mitreisten“, erklärte der kolumbianische Parlamentsabgeordnete Wilmer Carrillo. Quintero war demnach ebenfalls Mitglied der kolumbianischen Abgeordnetenkammer, während Salcedo bei den bevorstehenden Parlamentswahlen kandidierte.
Die kleine Propellermaschine der staatlichen Fluggesellschaft Satena befand sich auf dem Weg von der Grenzstadt Cúcuta und verschwand kurz vor der geplanten Landung in Ocaña vom Radar.
Der Absturzort befindet sich in einem bergigen Gebiet im Nordosten Kolumbiens, das zum Großteil von der Guerrilla-Organisation ELN kontrolliert wird.
