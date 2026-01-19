So stark sollen die Wohnungspreise heuer steigen

Fertigstellungszahlen bei Wohnungen sinken

Gestiegene Einkommen und rückläufige Fertigstellungszahlen bei leicht wachsender Bevölkerung würden laut Raiffeisen für steigende Preise sprechen. Einen positiven Schub erhielt der heimische Immobilienmarkt neben EZB-Zinssenkungen auch durch das Auslaufen der KIM-Verordnung, die strengere Regeln für die Kreditvergabe in Österreich vorgab. Die EZB senkte im Vorjahr die Leitzinsen in mehreren Schritten von 3,15 auf 2,15 Prozent. Marktbeobachter erwarten von der EZB keine weiteren Zinssenkungen. „Die Kreditzinsen bleiben damit spürbar höher als vor der Zinswende“, so der Raiffeisen-Research-Chefanalyst Gunter Deuber. Mittelfristig ist nach Einschätzung von Deuber eher mit Aufwärtsdruck bei den Leit- und Kapitalmarktzinsen zu rechnen.