Kollision nach Blinker-Irrtum: Frau verletzt

Zugetragen hat sich der Vorfall laut Polizei gegen 12.45 Uhr in Lauterach. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmittelhandels auf die Bundesstraße L190 einbiegen. Dabei bemerkte sie zwar eine von links kommende 58-jährige Vespa-Fahrerin, interpretierte deren gesetzten Blinker jedoch fälschlicherweise als Abbiegeabsicht. Als die Zweiradlenkerin ihre Fahrt geradeaus in Richtung Bregenz fortsetzte, kam es zur Kollision.
Rettung und Straßensperre
Die 58-jährige Bikerin kam durch den Zusammenprall zu Sturz. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Bregenz gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr umgeleitet werden.
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