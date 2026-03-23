Kollision nach Blinker-Irrtum: Frau verletzt



Zugetragen hat sich der Vorfall laut Polizei gegen 12.45 Uhr in Lauterach. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmittelhandels auf die Bundesstraße L190 einbiegen. Dabei bemerkte sie zwar eine von links kommende 58-jährige Vespa-Fahrerin, interpretierte deren gesetzten Blinker jedoch fälschlicherweise als Abbiegeabsicht. Als die Zweiradlenkerin ihre Fahrt geradeaus in Richtung Bregenz fortsetzte, kam es zur Kollision.