Debakel um RK-Uniformen: SPÖ fordert Aufklärung

Noch gibt es viele Fragen zu den Hintergründen, weshalb Schwarz eine lückenlose Aufklärung fordert: „Das Land Steiermark hat zwei Millionen Euro zu den neuen Uniformen beigesteuert. Kunasek und Kornhäusl müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Vorgänge rund um diese untragbaren Zustände aufzuklären. Zu hinterfragen ist auch, wie es zur Vergabe an die Produktionsfirma gekommen ist.“ Am Dienstag könnte es eine offizielle Stellungnahme des Roten Kreuzes geben.