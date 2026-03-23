Debakel um RK-Uniformen: SPÖ fordert Aufklärung

Der steirische SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz nennt kaputte Rotkreuz-Kleidung „absolut inakzeptabel“ und kündigt eine schriftliche Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) an. Die finanziellen Hintergründe bleiben vorerst ungeklärt.
Millionen Euro wurden vor einem knappen Jahr in neue Rotkreuz-Uniformen gesteckt. Wie sich herausstellte, achtete man dabei jedoch nicht ausreichend auf die passende Qualität: „Wir sind bei Einsätzen oft bis auf die Haut nass“, heißt es in internen Schreiben.
SPÖ-Klubobmann Schwarz findet diese Zustände „absolut inakzeptabel“ und stellt eine schriftliche Anfrage an Kunasek und Kornhäusl: „Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes leisten 365 Tage im Jahr rund um die Uhr unverzichtbare Arbeit. Es sollte daher selbstverständlich sein, dass sie ordentlich eingekleidet sind und weder frieren noch mit kaputter Uniform Einsätze absolvieren müssen.“
Noch gibt es viele Fragen zu den Hintergründen, weshalb Schwarz eine lückenlose Aufklärung fordert: „Das Land Steiermark hat zwei Millionen Euro zu den neuen Uniformen beigesteuert. Kunasek und Kornhäusl müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Vorgänge rund um diese untragbaren Zustände aufzuklären. Zu hinterfragen ist auch, wie es zur Vergabe an die Produktionsfirma gekommen ist.“ Am Dienstag könnte es eine offizielle Stellungnahme des Roten Kreuzes geben.
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