Debakel um millionenteure Uniformen: Druck steigt

Jacken und Hosen, die nicht vor Kälte, Regen und Schnee schützen, falsche Größen, kaputte Klettverschlüsse, ausgerissene Knöpfe, verkehrt aufgenähte Logos und vieles mehr: Seit Monaten dokumentieren Rotkreuz-Einsatzkräfte aus allen steirischen Bezirken Mängel an den neuen Uniformen, die vor knapp einem Jahr eingeführt wurden. Jedoch: Auf ihre Bitten, die Probleme einer großen Lösung zuzuführen, gab es bis dato keine Reaktion – wir haben darüber berichtet.

Stapelweise Beschwerden

Was auch Zentralbetriebsrat Hermann Matlschweiger zunehmend unter Druck brachte, wie er der „Krone“ schildert: „Bei uns haben sich die Beschwerden gestapelt, diese habe ich auch stets weitergegeben.“ Dass nun endlich reagiert wird, freut den Arbeitnehmervertreter: „Uns wurde zugesagt, dass die Uniformen Zug um Zug ausgetauscht werden.“