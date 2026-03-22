Debakel um millionenteure Uniformen: Druck steigt

Seit der Einführung der neuen Dienstkleidung beim Roten Kreuz Steiermark hagelt es Beschwerden aus den eigenen Reihen. Einsatzkräfte berichten von gravierenden Mängeln – von unzureichendem Wetterschutz bis hin zu Verarbeitungsfehlern. Noch sind viele heikle Fragen offen.
Jacken und Hosen, die nicht vor Kälte, Regen und Schnee schützen, falsche Größen, kaputte Klettverschlüsse, ausgerissene Knöpfe, verkehrt aufgenähte Logos und vieles mehr: Seit Monaten dokumentieren Rotkreuz-Einsatzkräfte aus allen steirischen Bezirken Mängel an den neuen Uniformen, die vor knapp einem Jahr eingeführt wurden. Jedoch: Auf ihre Bitten, die Probleme einer großen Lösung zuzuführen, gab es bis dato keine Reaktion – wir haben darüber berichtet.
Stapelweise Beschwerden
Was auch Zentralbetriebsrat Hermann Matlschweiger zunehmend unter Druck brachte, wie er der „Krone“ schildert: „Bei uns haben sich die Beschwerden gestapelt, diese habe ich auch stets weitergegeben.“ Dass nun endlich reagiert wird, freut den Arbeitnehmervertreter: „Uns wurde zugesagt, dass die Uniformen Zug um Zug ausgetauscht werden.“
Tatsächlich gibt es eine Vielzahl an internen Schreiben, die die Dringlichkeit des Problems belegen, diese liegen der Redaktion vor. So schilderte etwa ein Betroffener nach einem Einsatz beim Nightrace in Schladming, dass alle Mitarbeiter durchgefroren und bis auf die Haut nass gewesen seien. In seinem Mail an die Vorgesetzten stellt er zudem die Frage, warum es „andere Vereine schaffen, ihr Personal adäquat auszustatten, aber wir nicht?“.
Wer kommt für Schaden auf?
Eingekauft wurden die Uniformen über die Rotkreuz-Gesellschaft „Einkauf und Service“. Zwei Millionen Euro hat das Land Steiermark für die Erstausstattung bereitgestellt – zu den Gesamtkosten konnte der steirische Rettungskommandant Peter Hansak auf Nachfrage keine Auskunft geben. Offen ist bislang auch, ob es für die Beschaffung eine Ausschreibung gab und wer für den entstandenen Schaden aufzukommen hat.
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