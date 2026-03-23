Landestheater: Aufsichtsrat legt Gründe dar

Interne Defizite gaben den Ausschlag

Die Entscheidung des Aufsichtsrates basiere vor allem auf der Innensicht des Theaterbetriebs, welche der Öffentlichkeit in der Regel verborgen bleibe. Zu den Aufgaben des Gremiums zähle aber nun einmal die Bewertung von internen Aspekten wie dem Personalmanagement, den Produktionsabläufen und der internen Kommunikation. In die Gesamtbeurteilung wären etwa die internen Berichte der Geschäftsführung und des Betriebsrats eingeflossen – und dabei seien „Defizite, über die man nicht hinwegsehen kann“ festgestellt worden, so Salzmann. Deutlicher dürfe man dies öffentlich nicht sagen.