Australian Shepherd biss Neunjährigen in Wange

Ein neunjähriger Bub aus dem Mühlviertel (OÖ) ist am Sonntagnachmittag von einem Australian Shepherd ins Gesicht gebissen worden. Der Bub wurde dabei an der linken Wange verletzt, die Hundebesitzerin wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Offenbar kannten sich Kind und Hund schon länger.
Am Sonntag kam es bei Hirschbach im Mühlkreis zu einem Hundebiss, bei dem ein neunjähriger Bub verletzt wurde. Der Junge aus Alberndorf in der Riedmark wurde gegen 15.20 Uhr von dem Australian Shepherd in die Wange gebissen. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt.
Frauchen angezeigt
Der Polizei zufolge hatte sich der Biss im privaten Umfeld ereignet. Die Eltern des Neunjährigen hatten angegeben, dass sich das Kind und der vierjährige Hütehund bereits seit Längerem kannten. Die 30-jährige Hundebesitzerin aus Hirschbach wird wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.
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