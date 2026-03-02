Aus dem Nichts: Hund greift neunjähriges Kind an!

Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
Trümmerfeld auf Acker
Ein aggressiver Vierbeiner attackierte in Graz auf offener Straße einen Buben, der mit Freunden gerade Fußballspielen gehen wollte. Der Neunjährige musste im Spital behandelt werden – hatte aber noch Glück im Unglück ...
Es hätte ein lustiger Nachmittag bei herrlichem Frühlingswetter werden sollen, doch für einen neunjährigen Buben aus Graz endete der Samstag mit einem großen Schock und blutigen Wunden im Spital. Gemeinsam mit Freunden war das Kind gerade in der Niesenbergergasse unterwegs zu einer kleinen Parkanlage, um Fußball zu spielen. Auf der anderen Straßenseite ging ein Mann mit seinem Hund spazieren.
