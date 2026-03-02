Aus dem Nichts: Hund greift neunjähriges Kind an!

Es hätte ein lustiger Nachmittag bei herrlichem Frühlingswetter werden sollen, doch für einen neunjährigen Buben aus Graz endete der Samstag mit einem großen Schock und blutigen Wunden im Spital. Gemeinsam mit Freunden war das Kind gerade in der Niesenbergergasse unterwegs zu einer kleinen Parkanlage, um Fußball zu spielen. Auf der anderen Straßenseite ging ein Mann mit seinem Hund spazieren.