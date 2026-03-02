Vorteilswelt
Schockmoment in Graz

Aus dem Nichts: Hund greift neunjähriges Kind an!

Steiermark
02.03.2026 05:00
In der Grazer Niesenbergergasse attackierte am Samstagnachmittag ein Hund einen neunjährigen ...
In der Grazer Niesenbergergasse attackierte am Samstagnachmittag ein Hund einen neunjährigen Buben und biss diesen im Bereich von Oberarm und Schulter.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Ein aggressiver Vierbeiner attackierte in Graz auf offener Straße einen Buben, der mit Freunden gerade Fußballspielen gehen wollte. Der Neunjährige musste im Spital behandelt werden – hatte aber noch Glück im Unglück ...

0 Kommentare

Es hätte ein lustiger Nachmittag bei herrlichem Frühlingswetter werden sollen, doch für einen neunjährigen Buben aus Graz endete der Samstag mit einem großen Schock und blutigen Wunden im Spital. Gemeinsam mit Freunden war das Kind gerade in der Niesenbergergasse unterwegs zu einer kleinen Parkanlage, um Fußball zu spielen. Auf der anderen Straßenseite ging ein Mann mit seinem Hund spazieren.

Steiermark
02.03.2026 05:00
Steiermark

