Hunde bissen einander: Besitzer verletzt

Zwei Hunde sind in einem Hof im Bezirk Feldkirchen aneinander geraten. Beim Versuch, ihre Tiere zu trennen, wurden ihre Besitzer verletzt.
Die Besitzer waren Sonntagvormittag gegen 9.20 Uhr mit ihren Hunden in einem Hof, als die Tiere plötzlich übereinander herfielen. Die Tiere haben begonnen, zu kämpfen.
Die beiden Hundebesitzer im Alter von 23und 31 Jahren haben sofort versucht, ihre Vierbeiner zu trennen. Dabei erlitten die Männer mehrere Bisswunden im Bereich der Hände. Sie mussten mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.
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