Demenzkranke Frau bestohlen: Pfleger vor Gericht

Wertsachen im Wert von knapp 5000 Euro

Angeklagt ist der 58-Jährige, weil er vergangenen Sommer während seines fünfwöchigen Einsatzes in einem Haushalt im Oberland eine Demenzkranke bestohlen hatte. Es geht um mehrere Gegenstände im Gesamtwert von knapp unter 5000 Euro. Zudem hatte er mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel aus dem Zimmer der Tochter, die die Vormundschaft des Opfers innehatte, eine Schatulle samt Schmuck gestohlen.