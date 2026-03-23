Ein „dreifach zauberhaftes“ Tour-Finale wartet

Am kommenden Donnerstag, 26. März, steht das heimische Magier-Duo im Zuge ihrer Österreich-Tournee in Linz noch einmal auf der Showbühne. Danach geht es weiter nach Deutschland.
Ein Hauch von Las Vegas weht wieder durch Österreich. Denn Thommy Ten und Amélie van Tass versetzen derzeit das Publikum auf ihrer Tour durch die Heimat mit vielen magischen Momenten gehörig ins Staunen. Am Donnerstag steht das heimische Magier-Duo noch in Linz auf der Bühne.
Nach ausverkauften Arenen in Graz und Wiener Neustadt wartet zum krönenden Abschluss das Publikum in der „TipsArena“ in Linz darauf, von den Weltmeistern der Mentalmagie verzaubert zu werden. Danach geht es weiter nach Deutschland, wo neun Auftritte von München bis Berlin auf dem Programm stehen.
Aktuelle Show läuft noch bis 2027
Für all jene, die „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ live miterleben möchten, gibt es im kommenden Jahr noch Gelegenheit. 2027 wird die Show dann noch ein letztes Mal aufgeführt.
In der steirischen Landeshauptstadt gab es übrigens ein zufälliges Treffen zwischen den Zauberern und Thomas Stipsits, der ebenfalls in einer anderen Halle seine Show zum Besten gab.
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