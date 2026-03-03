Zum Tourstart: „Wir freuen uns auf das Heimspiel!“

Nun genießen es die Weltmeister der Mentalmagie, nach vier Monaten in Amerika zurück in ihrer Heimat zu sein und Familie und Freunde wiederzusehen. „Wir freuen uns wieder in St. Pölten zu starten, wo immer alles beginnt und dann in die Welt hinausgeht“, so Thommy. Hier fällt auch am Freitag der Startschuss zur Österreich-Tournee. Doch hat sich an der Show etwas verändert? „Man arbeitet immer daran und hat neue Ideen, will etwas verbessern“, erklärt Thommy. So wird im Hintergrund ständig an Neuem gearbeitet. „Es wird nicht langweilig“, meint Amélie.