Zum Tourstart: „Wir freuen uns auf das Heimspiel!“

Kurz vor dem Startschuss zu ihrer Österreich-Tour hat die „Krone“ das Magier-Duo Thommy Ten & Amélie van Tass zum Gespräch in ihrer „künstlerischen Heimat“ im VAZ in St. Pölten getroffen.
Erst vor wenigen Tagen sind sie aus Las Vegas in ihre Heimat zurückgekehrt. Am Freitag heißt es dann für Thommy Ten & Amélie van Tass im VAZ in St. Pölten wieder „Bühne frei“ für „Dreifach zauberhaft – die Las Vegas Show“. Dann geht es für das Magier-Duo wieder auf große Österreich-Tournee.
Das neue Jahr hat für die zauberhafte Jungfamilie gemütlich gestartet. „Die ersten beiden Jännerwochen hatten wir beruflich fast nichts zu tun. Da haben wir die Zeit in Vegas genutzt, um Neues zu entdecken“, erzählt Amélie. Gemeinsam mit Sohnemann Henry ging es auf den Berg. „Es gibt ein kleines Skigebiet, dort haben wir unserem Sohn den Schnee gezeigt. Und ja, es gibt heuer sehr viel Schnee in Las Vegas.“
Nun genießen es die Weltmeister der Mentalmagie, nach vier Monaten in Amerika zurück in ihrer Heimat zu sein und Familie und Freunde wiederzusehen. „Wir freuen uns wieder in St. Pölten zu starten, wo immer alles beginnt und dann in die Welt hinausgeht“, so Thommy. Hier fällt auch am Freitag der Startschuss zur Österreich-Tournee. Doch hat sich an der Show etwas verändert? „Man arbeitet immer daran und hat neue Ideen, will etwas verbessern“, erklärt Thommy. So wird im Hintergrund ständig an Neuem gearbeitet. „Es wird nicht langweilig“, meint Amélie.
Große Deutschland-Tournee
Wie sieht es mit „Vierfach zauberhaft“ aus? „Es entwickeln sich dauernd neue Dinge. Wir machen alles Schritt für Schritt.“ Derzeit stehe noch der dritte Teil der Trilogie – also „Dreifach zauberhaft“ im Fokus. Damit geht es dann erst einmal auf große Deutschland-Tournee. Im August steht dann wieder die Ostküste Amerikas auf dem Plan.
Stars und Glamour in Wüstenstadt
In ihrer zweiten Heimat Las Vegas wohnt die Jungfamilie in direkter Nachbarschaft zu Céline Dion, am Kinderspielplatz läuft man schon mal dem Free-Solo-Kletterer Alex Honnold, der nur Tage zuvor den Taipei 101 (eines der höchsten Gebäude der Welt) bezwungen hat, über den Weg.
Auch Söhnchen Henry hat sich gut im Showbiz-Alltag eingelebt. „Wir waren bei der Amerika-Tournee viel mit Flugzeug und Bus unterwegs. Er nimmt das alles ganz lässig hin“, freuen sich die Eltern. Doch nun wartet erst einmal ein echtes Heimspiel – und dieses wird bestimmt „Dreifach zauberhaft!“
