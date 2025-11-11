Gemeinsame Magie: Thommy & Amélie „back“ in USA

Das heimische Magier-Duo tourt derzeit erfolgreich durch Amerika. Aber auch abseits der Bühne gibt es für die junge Familie einiges zu feiern – vom dritten Hochzeitstag bis hin zum Hunde-Geburtstag.
Back in the USA! Zurück in ihrer zweiten Heimat, geht es für Thommy Ten & Amélie van Tass gleich auf große Tour durch Amerika und auch Kanada. Ganz nebenbei wird nicht nur der dritte Hochzeitstag des heimischen Zauberpaares gefeiert, sondern auch der Geburtstag von „Mr. Koni Hundini“ live vor mehr als tausend Menschen. „Es ist besonders schön, wenn man den Freudentag unseres kleinen bellenden Vierbeiners gemeinsam mit dem Publikum auf der Bühne feiern darf“, freut sich Amélie.
Unterwegs durch die Staaten
Aber auch sonst ist die US-Tour für die Familie ein echtes Abenteuer. Und manchmal auch ein logistisches Kunststück. „Gerade jetzt, wo so viele Flüge in den USA verschoben oder gestrichen werden, hoffen wir jedes Mal, rechtzeitig am nächsten Ort anzukommen. Mit den Hunden, dem Team und all dem Gepäck ist das schon eine kleine Weltreise für sich. Aber wir sind unglaublich dankbar, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und Magie zu teilen“, so Thommy.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.