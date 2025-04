Neuer magischer Coup mit Show in Las Vegas

Gemeinsam mit dem zweifachen „America“s Got Talent“-Gewinner Shin Lim werden die Weltmeister der Mentalmagie beim US-Comeback ab 22. Mai ihre neue spektakuläre Residency-Show zehnmal pro Woche präsentieren. Dabei treffen Mentalmagie und Kartenillusionen aufeinander: „Mit Shin Lim auf der Bühne zu stehen, hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Unsere Wege haben viele Parallelen: 2015 wurden wir beide in Rimini Weltmeister – er in der Kartenmagie, wir in der Mentalmagie. Später waren wir beide bei ,America’s Got Talent’. Jetzt zusammen in Vegas zu performen, ist eine große Freude und die perfekte Symbiose“, erklärt Amélie.