Der Klub der tollkühnen Bergsteiger aus Kitzbühel

Autoren erzählen über die Jahre 1925 bis 1952

Ein neues Buch begibt sich auf die Spur der Edelweißgilde Kitzbühel. Der Alpinjournalist Nicholas Mailänder und der Kitzbüheler Gilde-Insider Peter Brandstätter spannen den Bogen von den Anfängen im Jahr 1925 über den Austrofaschismus bis zur Nachkriegszeit. Eine bewegte Epoche. Elf sehr aktive Bergsteiger um den über die Landesgrenzen hinaus bekannten Alpenvereinsfunktionär Otto Zimmeter standen am Beginn. Sie gründeten die Gilde, die in der Folge rasch wuchs.