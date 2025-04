Dorfgeschichten, erzählt in mehr als 1000 Bildern

200 Glasplatten in einer Küchenschublade

Aus der Zeit um 1890 stammen die ältesten Postkarten in der Sammlung Tiefenbrunner. „Es geht hinauf bis in die 1960er Jahre“, macht der Chronist das andere Ende fest. Doch ganz so streng ist er nicht, wenn es um ein besonderes Stück geht. „Du Helmuth, ich hab da was für dich“, beginnt so mancher Einheimische, wenn er am Dachboden oder im Keller eine alte Schachtel mit Fotos entdeckt.